В России смягчили требования к охране аэропортов

1 апреля был принят федеральный закон, смягчающий требования к организации охраны аэропортов. В статьи 83 и 84 Воздушного кодекса РФ были внесены соответствующие изменения.

В Росавиации пояснили, что подразделения транспортной безопасности и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере вневедомственной охраны получат право обеспечивать охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры.

Что это даст?

Данные поправки позволяют расширить возможности аэропортов в плане получения услуг по охране и сократить их расходы, что особенно актуально для небольших по пассажиропотоку аэропортов.

Проект постановления правительства, разработанный с учетом этого закона, находится на согласовании.

В настоящее время требования к авиабезопасности во всех российских аэропортах одинаково высокие, независимо от объема пассажиропотока.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аноним сообщил о "минировании" всех самолетов в аэропорту Шереметьево.