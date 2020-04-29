Видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей

Компания Google решила открыть доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей.

Напомним, что ранее совершать звонки можно было только при подключении платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для создания своих конференций, так и для подключения к чужим.

Бесплатный доступ к Google Meet будет предоставляться в несколько этапов.

Пользователям нужно оставить заявку на получение уведомления на сайте Google.

Особенности бесплатного тарифа:

возможность создавать видеонконцеренцию с участием до 100 пользователей;

время звонка ограничено (60 минут).

До 30 сентября компания не планирует контролировать лимит времени звонков.

В связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции люди стали больше интересоваться различными сервисами для проведения видеоконференций. В марте Google расширил список бесплатных функций видеосвязи, однако сам сервис все еще требовал платного аккаунта G Suite.

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