Компания Google решила открыть доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей.
Напомним, что ранее совершать звонки можно было только при подключении платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для создания своих конференций, так и для подключения к чужим.
Бесплатный доступ к Google Meet будет предоставляться в несколько этапов.
Пользователям нужно оставить заявку на получение уведомления на сайте Google.
Особенности бесплатного тарифа:
До 30 сентября компания не планирует контролировать лимит времени звонков.
В связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции люди стали больше интересоваться различными сервисами для проведения видеоконференций. В марте Google расширил список бесплатных функций видеосвязи, однако сам сервис все еще требовал платного аккаунта G Suite.
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