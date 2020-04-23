Биолог Мария Воронцова предупредила о новой пандемии

Биолог Мария Воронцова считает, что если человечество не изменит своей стратегии, после окончания коронавируса может начаться новая пандемия.

"В настоящее время очень важно понять, что можно сделать для сохранения среды обитания", — говорит специалист.

Человечество оказывает разрушительное влияние на природные экосистемы.

В частности, истощаются почвы, загрязняется воздух. В текущей ситуации, считает Воронцова, важно сменить паразитарную стратегию по отношению к окружающей среде. Нужно, чтобы был "нормальный симбиоз".

Благодаря режиму самоизоляции, который сейчас введен во многих странах мира, в воздухе уменьшилось содержание смертоносных твердых частиц. Так, в 10 мегаполисах воздух очистился на 60%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус помог улучшить экологическую обстановку в мире. Это связано с тем, что из-за карантина люди вынуждены все время находиться дома.

Во многих странах отмечают, что на фоне пандемии снизился сейсмический шум Земли, животные стали возвращаться на территории, которые сейчас свободны от присутствия людей, снизился уровень загрязнения воздуха, вода стала чище.