В связи с введением карантина люди вынуждены все время находиться дома. Во многих странах отмечают, что на фоне пандемии снизился сейсмический шум Земли, животные стали возвращаться на территории, которые сейчас свободны от присутствия людей, снизился уровень загрязнения воздуха, вода стала чище. О том, мог ли коронавирус за такое короткое время улучшить экологическую обстановку, рассказал руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Анатольевич Рогинко.

"Я думаю, что на то время, пока экономическая деятельность и передвижение будут ограничены, конечно, в состоянии окружающей среды возможны улучшения. Вопрос в том, насколько хватит этих улучшений, когда вернемся к прежним показателям. Мне не кажется, что этот эффект будет продолжительным. Это будет связано с той ситуацией, которая возникла. Но как только жизнь войдет в привычное русло, улучшения тоже, скорее всего, если не сойдут на нет, то будут не так заметны.

Но то, что мы сейчас наблюдаем улучшение экологической обстановки — это повод задуматься специалистам о том, как бы улучшить экологическую ситуацию в будущем.

Происходящие в окружающей среде процессы подтверждают только выводы многих ученых о том, что промышленное, инфраструктурное, антропогенное давление на Землю слишком велико, его надо каким-то образом уменьшить", — заключил эксперт.