Сейсмологи отметили снижение шумов Земли из-за коронавируса

В европейских странах с середины марта начали вводить коронавирус в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответственно, приостановили работу производственные предприятия, уменьшилось количество транспорта. В связи с этим уменьшился уровень колебаний в земной коре.

Коронавирус ослабил сейсмический шум Земли

Специалисты из Бельгии пришли к выводу, что сейсмический шум в районе Брюсселя снизился примерно на 30-50%. К аналогичным выводам также пришли и специалисты из других стран.

Стоит отметить, что специалисты зафиксировали снижение именно антропогенных шумов.