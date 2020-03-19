На 2022 год запланирован старт российско-европейской космической миссии. О том, какие задачи планируют решить специалисты, рассказал научный сотрудник, профессор Института космических исследований РАН Олег Леонидович Вайсберг.

"Речь идет о запуске автоматов. Ни о каком полете людей речь сейчас не идет. Это аппарат совместный с Европейским космическим агентством — с французами.

Запускается платформа, которая должна сесть на Марс. Там имеется ряд приборов на этой платформе. На этой же платформе стоит французский марсоход, который сойдет по трапу. Он тоже оснащен приборами. И он уже будет заниматься исследованиями Марса, перемещаясь по его поверхности. Так что это не какой-то пилотируемый полет.

Задач там довольно много. Сейчас по Марсу перемещаются несколько аппаратов.

Во-первых, есть задача по изучению поверхности и под поверхностью. Планируется исследовать фактически эволюцию Марса, найти воду, полезные ископаемые.

Также будет предпринята попытка найти ключи того, что было миллиарды лет тому назад, пока не очень четкие попытки найти следы органических веществ.

Это в основном чисто научная работа, но, я бы сказал, она еще и практическая в перспективе", — заключил эксперт.