Старт российско-европейской космической миссии на Марс перенесли на 2022 год. Но, несмотря на это, подготовка к нему идет полным ходом.
"Уже запланировано проведение совещаний, в ходе которых будут согласованы оставшиеся работы. Все приборы должны быть настроены к 2020 году.
Стоимость изделия составляет более миллиарда евро, поэтому гарантия успеха миссии должна быть близка к 100%", — сообщил заместитель генерального директора "Роскосмоса" Михаил Хайлов.
В реализации проекта используется не только отечественное, но и зарубежное оборудование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые усомнились в скором пилотируемом полете на Марс.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.