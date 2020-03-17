В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к полету на Марс

Старт российско-европейской космической миссии на Марс перенесли на 2022 год. Но, несмотря на это, подготовка к нему идет полным ходом.

"Уже запланировано проведение совещаний, в ходе которых будут согласованы оставшиеся работы. Все приборы должны быть настроены к 2020 году. Стоимость изделия составляет более миллиарда евро, поэтому гарантия успеха миссии должна быть близка к 100%", — сообщил заместитель генерального директора "Роскосмоса" Михаил Хайлов.

В реализации проекта используется не только отечественное, но и зарубежное оборудование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые усомнились в скором пилотируемом полете на Марс.