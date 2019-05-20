Американские ученые усомнились в скором пилотируемом полете на Марс

Первый пилотируемый полет на Марс состоится не раньше 2039 года, несмотря на заверения NASA организовать первую экспедицию уже в 2027 году. К таким выводам пришел специалист по разработке среды обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона Роберт Говард.



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По мнению эксперта, самый оптимистичный сценарий представляется почти неосуществимым. Для организации миссии в 2027 году потребуются огромные усилия. Космические полеты сильно зависят от политики и выделяемых средств, которых сейчас не хватает.

Кроме того, NASA предстоит решить ряд технических проблем, например, разработать новую систему жизнеобеспечения и продовольственного снабжения астронавтов. В худшем случае, полет на Марс будет возможен лишь к 2060 году.