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Источник Правда.Ру

Биологи: попугаи понимают основы теории вероятностей

Наука

Биологи доказали, что новозеландские попугаи кеа способны абстрактно мыслить абстрактно и понимать теорию вероятностей.

Попугаи способны оценить свои шансы на успех

Ученые провели эксперимент. Они поставили перед птицами две группы коробок: в одних были "счастливые черные", в других несчастливые разноцветные" палочки. У попугаев была возможность заглянуть в коробки и увидеть количество черных брусков, а также оценить вероятность того, что человек их вытащит.

Биологи показывали попугаям палочки из контейнеров, пряча их в руки. Птицы должны были угадать, в какой руке человек держит чёрную палочку. Если это получалось, то им давали пищу.

В результате оказалось, новозеландские попугаи способны выполнить эту задачу не хуже человека.

Это показывает, что понимание теории вероятностей и статистики вовсе не уникальная черта приматов или человека, она свойственна и птицам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что попугай спас хозяев от пожара.

Темы попугаи теория вероятности
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Биологи: попугаи понимают основы теории вероятностей
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