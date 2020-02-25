"Птица-говорун" спасла хозяев от пожара

Американская семья благодарна своему попугаю за спасение от гибели в пожаре, сообщает Fox News.

Пожилые американцы, 63-летняя Барбара Кляйн и ее муж, 61-летний Ларри, их маленькая внучка Кейтлин проснулись от истошных криков своего домашнего питомца — попугая Луи.

"Огонь! Огонь!", — постоянно повторяла пернатый друг супругов.

Луи — герой

"Когда мы проснулись, весь дом был охвачен пламенем. Луи — наш герой! Если бы не он, мы бы погибли", — рассказала Барбара телеканалу Fox News.

Примечательно то, что, по словам хозяйки дома, птица до этого никогда не произносила слова "огонь".

Пал смертью храбрых

К сожалению, птицу, как и четырех щенков, спасти не удалось — они погибли в пожаре, поскольку хозяин дома не смог их вытащить из-за серьезных травм. Сейчас он находится в больнице с оогамии лица и легких.

Неравнодушные соседи собрали погорельцам предметы первой необходимости, а также подарили попугая, которого семья назвала Луи-младший.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о карликовом пуделе, который спас свою глухую хозяйку от пожара.