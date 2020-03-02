Исследователи во главе с сенсорным нейробиологом Йоханом Лундстремом провели эксперимент в котором приняли участие 4500 человек в возрасте от 20 до 95. Ученые проанализировали пот людей и в результате выяснили, что особенности индивидуального запаха тела указывают не только на биологические, но и на социальные различия.
"Человек способен улавливать примерно один триллион различных запахов. Многие запахи не имеют названий, что затрудняет построение успешной коммуникации, основанной на запахах.
При этом запахи сильно влияют на сознание и закрепляются в памяти", — сообщил ученый.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".