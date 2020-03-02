Запах тела может указывать на социальные различия

Исследователи во главе с сенсорным нейробиологом Йоханом Лундстремом провели эксперимент в котором приняли участие 4500 человек в возрасте от 20 до 95. Ученые проанализировали пот людей и в результате выяснили, что особенности индивидуального запаха тела указывают не только на биологические, но и на социальные различия.