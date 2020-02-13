Исследователи изучили зерна звездной пыли, обнаруженные в Мурчисонском метеорите, и выяснили, что она существовала еще до образования Солнечной системы.

О том, какие процессы происходили во Вселенной до появления Солнца и Солнечной системы, в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмант.

"Эти процессы происходили всегда. Во Вселенной и в Галактике есть звезды более молодые, есть звезды постарше, есть звезды, которые близки к умиранию.

Наша Солнечная система находится где-то посередине. Что касается Вселенной, на этот счет есть разные точки зрения. Примерно 14 млрд лет произошел Большой взрыв, и из ничего образовалась Вселенная. Эта теория является общепринятой.

Но потом после Большого взрыва начался процесс звездообразования. Когда говорят о звездообразовании, это на самом деле образование неких систем, которые включают в себя и звезды (как наше Солнце), и какие-то планетные тела.

Что касается нашей Солнечной системы, то она образовалась 4,5 млрд лет назад, и этот процесс продолжается до сих пор. Но такие наиболее яркие или быстрые события в каком-то смысле уже позади. Например, был период тяжелой бомбардировки в Солнечной системе.

Если вы посмотрите, например, на Луну, то увидите кратеры. Процесс образования кратеров завершился еще 4 млрд. лет назад.

Образование Солнечной системы шло через образование планетезималий, которые из чего-то вроде пыли образовывались. Поэтому, если обнаруживается что-то очень древнее, то это привлекает не только внимание, но и какие-то новые методы, новые средства, рождается новые теории, чтобы объяснить, как же оно все дальше происходило. Поэтому то событие, то открытие, о котором вы сказали, конечно, может служить информационным поводом, потому что это очень заметное событие в науке", — заключил эксперт.