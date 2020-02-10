Астрономы обнаружили звездную пыль возрастом 7,5 млрд лет

Исследователи изучили зерна звездной пыли, обнаруженные в Мурчисонском метеорите, и выяснили, что она существовала еще до образования Солнечной системы.

Что известно о Мурчисонском метеорите?

Мурчисонский метеорит представляет собой углистый хондрит, который упал на территорию Австралии в 1969 году. Его вес составляет 108 кг.

В составе метеорита исследователи обнаружили так называемые досолнечные зерна, возраст которых более 7,5 млрд лет.

По мнению авторов исследования, найденные зерна произошли из звезд асимптотической ветви гигантов. Эти светила появились в период "звездного бума", который был 7,5 млрд лет назад.

Напомним, что Солнце образовалось около 4,6 млрд лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили возраст Вселенной.