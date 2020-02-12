Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет. Это будет связано с тем, что Солнце начнет вырабатывать большое количество света, а излучение буквально разорвет астероиды на части.

"Сила соответствующего эффекта для звезд размером с Солнце должна быть очень большой. Процесс уничтожения астероидов будет очень быстрым", — сообщили исследователи.

Еще в конце XIX века инженер Иван Ярковский доказал, что ночью нагрев поверхности астероида под солнечными лучами и его остывание работает как двигатель. Он постепенно приводит к сдвигу объекта с орбиты. Также происходит более быстрое вращение вокруг оси.

Силу данных феноменов ученые назвали "эффект YORP". Показатель зависит от нескольких параметров. С помощью данных параметров астрономы могут вычислить массу малых небесных тел и просчитать их орбиту в будущем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рядом с Землей заметили астероид-автобус.