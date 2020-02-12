Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет. Это будет связано с тем, что Солнце начнет вырабатывать большое количество света, а излучение буквально разорвет астероиды на части.
"Сила соответствующего эффекта для звезд размером с Солнце должна быть очень большой. Процесс уничтожения астероидов будет очень быстрым", — сообщили исследователи.
Еще в конце XIX века инженер Иван Ярковский доказал, что ночью нагрев поверхности астероида под солнечными лучами и его остывание работает как двигатель. Он постепенно приводит к сдвигу объекта с орбиты. Также происходит более быстрое вращение вокруг оси.
Силу данных феноменов ученые назвали "эффект YORP". Показатель зависит от нескольких параметров. С помощью данных параметров астрономы могут вычислить массу малых небесных тел и просчитать их орбиту в будущем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рядом с Землей заметили астероид-автобус.
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