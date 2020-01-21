В России разработали способ защиты космонавтов от радиации

Специалисты Московского авиационного института придумали, как можно защитить космонавтов, летающих на космических кораблях с ядерным ракетным двигателем РД-0410, от радиации. Данная разработка может быть полезна, если будут планироваться полеты на Луну и Марс.

"Гарантией защиты космонавтов от радиации будет бортовое профилированное убежище, удельно-массовая толщина которых составляет от 5 до 50 г/см2 при радиации 55 бэр", — сообщают специалисты.

Специалисты выяснили, что масса такого убежища может составить до 28 тонн. Чтобы совершить полет на Марс, толщина такого убежища должна быть 1,24 метра, а его масса должна составлять 4 тонны, для полета на Луну — толщиной 98 см, а масса - 3399 кг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что межзвездным путешественникам мешает радиация.