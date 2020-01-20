В Китае запретят "вечные" пакеты и одноразовые пластиковые трубочки

В Китае планируют принять радикальные меры, направленные на сокращение использования одноразовых пластиковых изделий.

Китай - один из крупнейших в мире потребителей пластика

К числу таких мер относится введение запрета на использование в крупных городах пластиковых пакетов, которые не разлагаются. Кроме того, к 2022 году во всех населенных пунктах будут запрещены производство и продажа пакетов, толщина которых составляет менее 0,025 мм.

Общенациональный запрет вступит в силу в 2025 году. Также к 2025 году гостиницы должны будут исключить из употребления одноразовые пластиковые предметы.

К концу 2020 года в китайских ресторанах будут запрещены одноразовые трубочки.

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