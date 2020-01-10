В спектрах звезд обнаружили редкоземельные элементы

Ученые из Японии провели поиски признаков тяжелых металлов в звездах галактики. Они исследовали гигантские и сверхгигантские звезды, так как их свет доступен для приборов инфракрасного диапазона даже там, где видимый свет блокируется.

В результате астрономы обнаружили 23 спектральные линии, входящие в состав 9 тяжелых элементов с атомными номерами от 30 до 66. Среди них были цинк, стронций, иттрий и другие.

В перспективе ученые с помощью данного исследования смогут составить карту химических элементов нашей и ближайших галактик. Кроме того, оно поможет лучше исследовать их эволюцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы увидели комический танец на окраине Солнечной системы.