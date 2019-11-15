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Астрономы: движения лун Нептуна напоминают танец

Эврика » Открытия

Наяда и Таласса, два из 14 спутников планеты Нептун, движутся в удивительном резонансе, напоминающем танец. Сложную модель движения этих небесных тел недавно описали учёные.

Расстояние между орбитами двух лун составляет всего 1850 километров, что очень мало по астрономическим стандартам, но сами спутники никогда не сходятся так близко. Таласса движется более медленно по орбите, а Наяда обгоняет её по наклонной орбите, причём каждый раз, как луны сближаются, огибает свою соседку зигзагообразно. Максимальное расстояние, на которое сближаются при этом луны, составляет 3352 километров.

Из-за устойчивой, но в то же время сложной модели взаимодействия спутников (Наяда всякий раз проходит дважды "под" Талассой, а затем дважды "над" ней) астрономы назвали этот паттерн "танцем избегания".

Исследователи отметили, что это единственный на данный момент пример такого взаимодействия небесных тел. Следить за космическим "танцем" помог телескоп Hubble.

Темы нептун астрофизика солнечная система
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