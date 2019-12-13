Грета Тунберг взяла перерыв в борьбе против климатических изменений

Экоактивистка Грета Тунберг заявила о том, что она нуждается в отдыхе.

Она уже устала после продолжительных кампаний по защите окружающей среды и от борьбы с климатическими изменениями.

По словам Греты, Рождество она планирует провести дома, а потом взять отпуск, так как хочет отдохнуть. Недавно она выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего". Грета Тунберг заявила, что она не собирается сдаваться. Она и дальше планирует участвовать в акциях, цель которых оказать влияние на тех, кто стоит у власти. Грета Тунберг подчеркнула, что будет действовать до тех пор, пока власть не начнет действовать в верном направлении.

Юная экоактивистка не ест продукты животного происхождения.

Стоит напомнить, что у 16-летней девушки синдром Аспергера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грета Тунберг требует, чтобы СМИ больше писали об экоактивизме.