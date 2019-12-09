Грета Тунберг просит СМИ больше внимания уделять молодым экоактивистам

Грета Тунберг призывает СМИ больше внимания уделять молодым экоактивистам.

В этом году 16-летняя экоактивистка из Швеции смогла собрать огромные толпы людей для участия в протестах и ​​конференциях.

На этот раз девушка снова привлекла к себе внимание, так как отправилась в Европу, не воспользовавшись по экологическим соображениям самолетом.

Она принимала участие в "Марше за климат", который проходил в Мадриде. В митинге также приняли участие молодые экоактивисты из других стран — США, России, Китая и Филиппин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий.