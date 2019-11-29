Астрономы ополчились на Илона Маска за "испорченное небо"

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Источник Правда.Ру

Спутники Starlink помешали астрономам запечатлеть метеоритный дождь

Наука » Технологии

В рамках программы Starlink была запущена первая партия спутников из 60. Цель данной программы в том, чтобы вывести на низкую орбиту Земли малые спутники для создания глобального интернета.


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Но не всех обрадовало данное мероприятие: из-за спутников Starlink астрономы не смогли запечатлеть метеоритный дождь Моноцеротид.

Астрономы сделали снимок, на котором четко видны полосы от спутников Starlink. Спутники "подпортили" изображение и настроение ученых.

В результате астрономы обвинили Starlink в том, запущенные спутники помешали ученым запечатлеть долгожданный метеоритный дождь.

Ранее научный астрономический союз опубликовал видео, на котором запечатлено очень редкое явление. Уникальную съемку удалось сделать с помощью камеры итальянской обсерватории Фарра.

Ученые сообщили, что у них всего 150 исследовательских станций в разных странах. Около 50% полученных снимков из них были испорчены спутниками  Starlink.

Представители Starlink сообщили астрономам, что спутники находятся на низкой орбите временно. Скоро их выведут на более высокую орбиту, и они не будут мешать исследованиям астрономов.

Темы starlink небо космос ученые спутник илон маск астрономы метеоритный дождь
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