Спутники Starlink помешали астрономам запечатлеть метеоритный дождь

В рамках программы Starlink была запущена первая партия спутников из 60. Цель данной программы в том, чтобы вывести на низкую орбиту Земли малые спутники для создания глобального интернета.



Астрономы ополчились на Илона Маска за "испорченное небо"

Но не всех обрадовало данное мероприятие: из-за спутников Starlink астрономы не смогли запечатлеть метеоритный дождь Моноцеротид.

Астрономы сделали снимок, на котором четко видны полосы от спутников Starlink. Спутники "подпортили" изображение и настроение ученых.

В результате астрономы обвинили Starlink в том, запущенные спутники помешали ученым запечатлеть долгожданный метеоритный дождь.

Ранее научный астрономический союз опубликовал видео, на котором запечатлено очень редкое явление. Уникальную съемку удалось сделать с помощью камеры итальянской обсерватории Фарра.

Ученые сообщили, что у них всего 150 исследовательских станций в разных странах. Около 50% полученных снимков из них были испорчены спутниками Starlink.

Представители Starlink сообщили астрономам, что спутники находятся на низкой орбите временно. Скоро их выведут на более высокую орбиту, и они не будут мешать исследованиям астрономов.