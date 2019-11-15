США заплатили РФ $4 млрд за полеты на "Союзах"

NASA заплатило РФ около $4 млрд за использование "Союзов" для доставки своих астронавтов на МКС.

После того, как в 2011 году были отменены полеты на шаттлах в 2011 году NASA приобрело (согласно данным на июль 2019 года) 70 мест для астронавтов на общую сумму $3,9 миллиарда.

По контракту с "Роскосмосом" последний полет астронавтов NASA на "Союзе" предусматривается в марте следующего года. Конгресс США запретил NASA продлевать контракт.

Сейчас ВВС США планирует найти других поставщиков ракетных двигателей вместо РД-180. Планируется, что новые поставщики будут выбраны в следующем году.

Фото: twitter. com