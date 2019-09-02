АКОМ - покоритель стихий. Итоги экспедиции

С 12 по 18 августа 2019 года в Кабардино-Балкарии прошла автомобильная экспедиция, целями которой были исследование туристического потенциала республики и горы Эльбрус, освещение вопросов вулканической активности региона, а также испытание новой отечественной аккумуляторной батареи.

Кабардино-Балкария сегодня — один из самых неизученных с туристической точки зрения регионов России. Сюда уже много лет приезжают ценители экстремального отдыха — альпинисты, поклонники пеших походов и внедорожных приключений. Но дешевые авиабилеты, прекрасные автомобильные дороги, соседство с популярными санаторными и бальнеологическими курортами и, самое главное, невероятные природные красоты однажды перевесят все мифы о Кабардино-Балкарии, ставшие камнем преткновения для путешественника.

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За 7 дней участники маршрута проехали более 2000 километров, покорили самый высокий из доступных автомобилю в Кабардино-Балкарии перевал Школьный высотой 3100 метров и нашли ответ на вопрос, волнующий многих: насколько активен Эльбрусский Вулканический центр сегодня? Помогли сотрудники Баксанской Нейтринной обсерватории — ученые, которые уже 15 лет безотрывно наблюдают за Минги-Тау ­- вулканом Эльбрус.

14 августа в городе Минеральные Воды был дан официальный старт проекта. Немного асфальта, который в республике достоин только добрых отзывов, и автомобили экспедиции ступают на самое настоящее горное бездорожье. Суканское ущелье мало напоминает дорогу общего пользования: два года назад мощный сель превратил эти места в настоящий каменный полигон, предназначенный исключительно для подготовленной техники с высоким дорожным просветом. Обломки мостов, сооружений и другие следы природного катаклизма до сих пор напоминают путникам о суровом нраве гор и предостерегают тех, кто недооценивает бурные воды Сукан-Су.

Маршрут первого дня проложен так, чтобы, вдохновившись видами нетронутой природы и перевалом, успеть добраться до Верхней Балкарии — села с непростой судьбой и великой жаждой жизни.

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Следующий день начался на знаменитых Голубых озерах, глубину которых не смог определить даже легендарный Жак-Ив Кусто. Карстовые озера - это одна из главных туристических достопримечательностей Кабардино-Балкарии, куда обязательно заглянет каждый турист. Далее караван прошел через Черекскую теснину — узкую горную расщелину, по самому краю которой раньше шла невероятно опасная дорога, сегодня полностью спрятанная в тоннели — и через Безенгийское ущелье отправился на покорение перевала Школьный: 3100 метров высотой и более 5и часов сложного, совершенно незнакомого жителям равнины каменного бездорожья. Скользкие валуны, глубокая колея и разбитые грунтовые тропы покорятся уверенным, открыв невероятный, буквально ослепительный вид на северные склоны двух вершин — Дыхтау и Коштантау. На перевале захватывает дух в прямом и переносном смысле: нехватку кислорода почувствовали даже опытные участники.

Третьи сутки основного маршрута полностью посвящены науке: экспедиция побывала в Баксанской нейтринной обсерватории, где уже много лет ведется неусыпный контроль за Эльбрусским Вулканическим центром.

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В теснине горной реки Баксан расположилось крошечное село с загадочным и непривычным названием Нейтрино, в котором и находится лаборатория Государственного Астрономического института им. П. К. Штернберга, где давно и внимательно наблюдают в том числе и за вулканом Эльбрус. Длинные тоннели Балкарской Нейтринной обсерватории не случайно разместили в склоне Андырчи: до вулканической камеры Эльбруса менее 20 км, а до подножья огненной горы — не более 15 минут на автомобиле.

Здесь участники экспедиции познакомились с Андреем Владимировичем Мясниковым, уникальным отечественным ученым, обладающим даром говорить просто о сложном. Азы вулканологии и ответы на конкретные вопросы, подкрепленные полученными в результате мониторинга данными, движение литосферных плит и магматические камеры — мы узнали о вулканах почти все. После такой экскурсии по строению планеты Земля можно смело отправляться на знакомство к главной Кабардино-Балкарской достопримечательности, возвышающейся над Кавказским хребтом уже 3 миллиона лет. К Эльбрусу.

У экспедиции есть еще одна миссия: доставить аккумулятор "АКОМ" как можно ближе к огненной стихии — вулкану. Поэтому руководитель проекта Дмитрий Перетятко передал образец новейшего автомобильного аккумулятора "АКОМ" научному сотруднику Баксанской нейтринной обсерватории Андрею Владимировичу Мясникову для работы и эксплуатации вблизи вулканической камеры.

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Подъему на склоны Минги-Тау будет посвящен пятый день экспедиции. Да и того недостаточно: чтобы объять необъятное и оценить неоценимое можно неделями сидеть на одном и том же месте на склоне, наблюдая за облаками то обволакивающими, то вновь открывающими всему миру два пика Эльбруса, разделенных трехкилометровой седловиной. Восточный пик выше: самый популярный "код" Кабардино-Балкарии — 5642 — это про него. Нет ничего удивительного, что "Вертикаль" снимали именно здесь. А где же еще?

Участники экспедиции поднялись на высоту 4200 метров и побывали у легендарного "Приюта Одиннадцати" — самой высокогорной гостинице СССР, расположенной на высоте 4050 метров над уровнем моря.

Вечером предстоял длинный и очень трудный путь на плато Канжол, чтобы разбить походный лагерь на высокогорье и ранним утром выдвинуться в сторону урочища Джилы-Су. Именно там, вблизи "Балкарского Стоунхенджа" — руин заброшенной радиолокационной станции, от которой осталось лишь бетонное основание, начнется наш последний, но самый сложный участок маршрута: на гору Сирх — легендарную и мистическую вершину Кабардино-Балкарии.

За много лет до появления Эльбруса и других кавказских "пятитысячников", именно она возвышалась над ущельями и долинами, хребтами и отрогами, вызывая суеверный ужас и трепет. Здесь поклонялись древним богам и приносили жертвы Солнцу. Даже сегодня подъем на 3100 метров выдержит только подготовленный и смелый путник. Именно с горы Сирх открывается покрытый ледниками северный склон Эльбруса.

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Несколько бродов с острыми как бритва камнями, размытый "фарватер" и въезды, глубокая каменная колея и на десерт — подъем из "сыпучки", покрошенной на фракцию с кулак окаменелой магмы, пройти который можно только ходом.

Вместе со всеми это испытание с гордостью выдержал и наш подопытный — новый отечественный аккумулятор АКОМ Asia+EFB с увеличенными пусковыми токами, позволяющими запустить машину даже в сверхсложных условиях высокогорья. Батарея имеет двойной ресурс и не боится полной разрядки, а также имеет минимальное время заряда при движении, что особенно важно в условиях экспедиции. Какой бы лютый маршрут мы не испытывали на себе, выбирая самые сложные, зачастую непроходимые тропы, сложенные из валунов и остывшей лавы, проходящие по дну рек и отвесному краю скал, какие бы нагрузки не выпадали на электросеть автомобиля — зарядка всех возможных устройств, обеспечение лагеря или бесперебойная работа съемочной команды, как в нашем случае — аккумулятор должен выдержать и дать ту самую, такую важную искру, жизненно необходимую для запуска двигателя. Найти предел возможностей аккумулятора АКОМ участникам экспедиции не удалось.

Итогом экспедиции станет документальный фильм о вулкане Эльбрус, который даст подробный и точный, подкрепленный доводами научных сотрудников Государственного астрономического института им П. К. Штернберга ответ о настоящем и будущем потухшей огненной горы. А короткие видеоролики по каждому дню маршрута покажут первозданную красоту Кавказского хребта. Уже выпущено несколько материалов в федеральных и местных СМИ.

Руководители проекта: Дмитрий Меремьянин, мастер спорта по кросс-ралли, кандидат в мастера спорта по альпинизму, профессиональный путешественник и Дмитрий Перетятко, генеральный директор НП "Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов".

Генеральным Партнером экспедиции выступил лидер аккумуляторного производства в России — компании АКОМ.

Технический Партнер экспедиции — бренд спортивных шин BFGoodrich.

Информационные партнеры экспедиции — электронная газета Правда. Ру, МИЦ Известия.

Экспедиция проводилась при поддержке Кабардино-Балкарского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".