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АКОМ - покоритель стихий. Знакомство с Кабардино-Балкарией

Наука print

На границе Ставропольского края, открывая путешественнику дорогу в настоящие Кавказские горы, находится Кабардино-Балкария - республика ущелий и теснин, минеральных вод и горных пиков. А над ней возвышается Вулкан Эльбрус - главная цель экспедиции.

Кабардино-Балкария- мекка отечественного альпинизма и экстремального туризма, место силы, которое из года в год влечет опытных путешественников своими горными склонами и нетронутой красотой природы. До предгорий Эльбруса остается меньше сотни километров.

Кабардино-Балкария может гордиться своими дорогами: асфальт в республике даст фору даже столичным улицам и магистралям. Ко многим достопримечательностям можно с комфортом доехать и на легковом автомобиле. Маршрут нашего движения был несколько иным - через каменную тропу, идущую по краю Суканского ущелья. На пути в Верхнюю Балкарию экспедиция преодолела ущелье Сукан-Су и первый перевал высотой 2600м.

Рельеф ущелья типично горный, представляет собой глубокий каньон с крутыми часто отвесными бортами. Два года назад мощный сель превратил эти места в настоящий каменный бастион, пройти который комфортно под силу только подготовленному автомобилю с высоким дорожным просветом.  Здесь можно насладиться видом вздыбленных пород, ощутить на себе скрытую мощь Эльбрусского вулканического центра и своими глазами увидеть скрытые виды Кабардино-Балкарских гор. Одна из задач экспедиции- показать истинную красоту республики, ее огромный туристический потенциал и невероятные возможности для отдыха на любой вкус и достаток.

 

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Темы эльбрус экспедиция компания аком кабардино-балкария
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