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Источник Правда.Ру

АКОМ - покоритель стихий. День больших испытаний

Наука print

На четвертый день экспедиции долгий и сложный маршрут наконец-то подошел к своей кульминации. Узнав базовые понятия вулканологии, познакомившись со скрытой от постороннего взгляда изнанкой огненной горы, команда прибыла в Эльбрус. Пока это только населенный пункт. Но вулкан совсем близко.

Утро, которое должно начинаться с завтрака и брифинга, обернулось канатной дорогой, снегоходами и совсем не летними температурами: в середине августа на вершине вполне уместны зимние куртки и теплые ботинки. Огненная гора требует к себе особого отношения: даже везение с погодой не гарантирует хороших кадров на вершине. Встать надо с рассветом и начинать восхождение как можно раньше. Платой будет возможность во всем великолепии оценить два пика Эльбруса, разделенных трехкилометровой седловиной. Восточный пик выше: самый популярный "код" Кабардино-Балкарии — 5642 — это про него.

Эльбрус, Минги-Тау, самая высокая вершина Европы. Стратовулкан врезается в небо около трех миллиона лет, а его наивысшая активность пришлась на эпоху четвертичного периода, который началась 2 588 миллиона лет назад. Эльбрус бушевал на Кавказе 250 тысяч лет.

Первое восхождение было произведено Российской Академией наук, а северный склон Горы до сих пор считается пьедесталом почета для альпиниста. Наша экспедиция познакомиться с Вулканом, поднявшись на 4200 метров. Огненная стала уже не столь далекой и пугающей, как была всего 96 часов назад. За это знание стоит сказать отдельное "спасибо" Андрею Владимировичу Мясникову, научному сотруднику Государственного Астрономического института имени П. К. Штернберга, который уже 15 лет занимается круглосуточным мониторингом активности Эльбрусского Вулканического центра в Баксанской Нейтринной лаборатории.

Вместе со всеми это испытание с гордостью выдержал и наш подопытный — новый отечественный аккумулятор АКОМ Asia+EFB с увеличенными пусковыми токами, позволяющими запустить машину даже в сверхсложных условиях высокогорья. Батарея имеет двойной ресурс и не боится полной разрядки, а также имеет минимальное время заряда при движении, что особенно важно в условиях экспедиции. Какой бы лютый маршрут мы не испытывали на себе, выбирая самые сложные, зачастую непроходимые тропы, сложенные из валунов и остывшей лавы, проходящие по дну рек и отвесному краю скал, какие бы нагрузки не выпадали на электросеть автомобиля — зарядка всех возможных устройств, обеспечение лагеря или бесперебойная работа съемочной группы, как в нашем случае — аккумулятор должен выдержать и дать ту самую, такую важную искру, жизненно необходимую для запуска двигателя. Найти предел возможностей аккумулятора АКОМ участникам экспедиции на сегодня не удалось.

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Темы эльбрус экспедиция компания аком кабардино-балкария
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