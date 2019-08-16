АКОМ - покоритель стихий. Баксанская Нейтринная Обсерватория

Третий день экспедиции стал переломным моментом, апогеем и вершиной маршрута. Сегодня, в теснине горной реки, был получен ответ на самый важный, основополагающий вопрос: что же всем нам ждать от Вулкана Эльбрус? Правду можно и нужно узнавать из первоисточника, поэтому следующей остановкой на маршруте была самая настоящая научная станция.



АКОМ – покоритель стихий. Баксанская Нейтринная Обсерватория

Между Баксаном и Эльбрусом расположилось крошечное село Нейтрино, поворот на которое путешественники проходят, не обращая внимания. Впереди — ворота Эльбруса, канатная дорога и конечная точка многих туристических маршрутов. А зря. Ведь именно в Нейтрино находится уникальное сокровище Кабардино-Балкарии: Бакса́нская нейтри́нная обсерватория.

Ее построили в семидесятых годах прошлого века бакинские метростроевцы, о чем до сих пор напоминает всем нам знакомая литера "М", расположенная на бетонной гряде. Штольни, так похожие на тоннели метро, уходят на четыре тысячи метров вглубь горы Андырчи и ведут в сторону вершин Андыртау и Курмутау. В мире есть только одна лаборатория, схожая по своему функционалу и научному потенциалу.

Здесь изучают нейтрино — легкую элементарную частицу, масса которой в 10 млн раз меньше массы электрона. Она движется со скоростью света и способна пролететь сквозь любое вещество. Теоретически, нейтрино несет огромное количество энергии, поэтому поток способен уничтожить любую материю.

В Бакса́нской нейтри́нной обсерватории находится подразделение Государственного астрономического института имени Павла Карловича Штернберга, в которое и направилась команда, дабы получить честные и, главное, точные ответы о главной цели экспедиции. Об Эльбрусе.

Участников экспедиции встретили те, кто знает о вулканах все. Рассказали о рождении огненных гор и ранней диагностике извержений, показали сложное и уникальное оборудование обсерватории.

У экспедиции была еще одна миссия: доставить аккумулятор "АКОМ" максимально близко к магматическому очагу. Руководитель проекта Дмитрий Перетятко передал образец новейшего автомобильного аккумулятора АКОМ+EFB Asia научному сотруднику Баксанской нейтринной обсерватории Андрею Владимировичу Мясникову для эксплуатации вблизи вулканической камеры, до которой остается всего 20 км от тоннелей лаборатории.