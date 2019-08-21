АКОМ — покоритель стихий. Прощание с вулканом

Пятый и заключительный день экспедиции стал днем прощания с Эльбрусом. Лучшим местом для этого ритуала, которое можно только представить, стала самая легендарная и самая мистическая вершина Кабардино-Балкарии — гора Сирх. Это последний, но, вместе с тем, самый сложный участок маршрута.

За много лет до появления Эльбруса и других кавказских "пятитысячников", именно Сирх возвышалась над ущельями и долинами, хребтами и отрогами, вызывая суеверный ужас и трепет народов. Здесь поклонялись древним богам и приносили жертвы Солнцу. Даже сегодня подъем на 3100 метров выдержит только подготовленный и смелый путник, а тысячи лет назад этот путь был практически непреодолимым. Кальдера, огромный кратер потухшего вулкана, на границе которого и расположена гора Сирх, стал надежным природным укреплением для поселения, некогда здесь существовавшего. Именно с горы Сирх открывается покрытый ледниками северный склон Эльбруса.

Проливной дождь и ураганный ветер заставил экспедицию с рассветом собрать походный лагерь на плато Канжол и выдвинуться в сторону урочища Джилы-Су. Погода в горах быстро меняется, а на пути лежат не только сложные для автомобильного покорения тропы, знаменитые своими острыми камнями, но и быстрые студеные речки, несущие воды с ледников. Если стихия разбушуется, то восхождение на Сирх надо отменять — это опасно для жизни. Впрочем, маршрут экспедиции зачастую непреодолим и в солнечный день.

Первый же подъем по размытой грунтовке становится экзаменом: скользкий грунт не позволяет внедорожнику зацепиться и вылезти из колеи, машина всей массой обрушивается на одно из колес, заставляя монтажный клей капитулировать при ударе о камни. Благо, сама покрышка с честью выдерживает испытание: мощный насос, напрямую подключенный к аккумулятору "АКОМ", оперативно приводит шину в чувство. Можно продолжать восхождение.

Несколько бродов с острыми, как бритва, камнями, размытый "фарватер" и въезды, глубокая каменная колея и на десерт — подъем из "сыпучки", покрошенной на фракцию с кулак окаменелой магмы, пройти который можно только ходом. Любая остановка или замедление просто не позволит автомобилю вновь начать движение. Сирх случайных посетителей не ждет. Гора одарит гостеприимством только уверенных и подготовленных.

Здесь же нашлось место для очередного экзамена для АКОМ ASIA + EFB: испытаем мощь аккумулятора, подтянув завязший на высокогорье внедорожник, силами одной лишь батареи. Ради эксперимента, эвакуируемый автомобиль будет заглушен, а парковочный тормоз активирован. Машина, выполняющая роль якоря и тягача одновременно, сдерживается лишь педалью тормоза, но автомобиль-неудачник ползет вверх даже с заблокированными колесами!

Подъем взят, впереди открывается вершина горы Сирх. Но расслабляться рано: последние метры дороги "украшены" глубокими ямами и размыты, а карниз для восхождения крут и пролегает на достаточной для фатального переворота высоте. Несколько километров финального отрезка пути занимают более часа.

Награда для победителей — открывшийся на считанные мгновения Эльбрус. Тучи за мгновения затягивают вершины, а дождь становится "последней каплей". Задержаться, насладиться последним пьянящим вдохом, значит остаться здесь до окончания бури. А потом — по сантиметру преодолевать скользкий и невероятно опасный спуск.

Дорога вниз оказалось далеко не простой прогулкой: ливень вызвал многочисленные камнепады, асфальтовое полотно превратилось в бурлящую реку из камня и глины. Но удача, как известно, благоволит смелым: уже через несколько часов оба внедорожника в целости и относительной сохранности спустятся с высокогорья на равнину. Дорога Экспедиция, выполнив все поставленные задачи, вернулась из закрытого мира Эльбрусского Вулканического центра!

Вместе с нами весь путь прошел и аккумулятор "АКОМ", с честью выдержав все испытания, неоднократно выручив и не позволив усомниться в своей надежности и функциональности. AKOM ASIA+EFB без потерь преодолел высокогорье и горные реки, побывал на вулкане и даже заглянул под гору. Батарея выдерживает более 240 циклов "заряд-разряд", вдвое больше чем обычный аккумулятор, не боиться глубиких разрядов и быстро заряжается во время движения, и отлично подходит для наших японских внедорожников. Регулярные холодные пуски и сверхнагрузки от лебедки, которая тянет вверх двухтонную машину с заблокированными колесами, постоянная работа всей электрической сети автомобиля и прочие экзамены не выявили у аккумулятора "АКОМ" слабых сторон. Но что будет с батареей при высоких температурах? Узнаем, это лишь вопрос времени!