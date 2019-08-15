АКОМ - покоритель стихий. Долина пятитысячников

Предгорная и горная часть занимают львиную долю Кабардино-Балкарии. Через республику протянулись пять основных хребтов Большого Кавказа, а высочайшей точкой, причем не только КБР и России, но и всей Европы, является Эльбрус. Высота вулкана — 5 642 метра над уровнем моря.
Старт третьего дня экспедиции начался на знаменитых Голубых озерах, глубину которых не смог определить даже легендарный Жак Ив Кусто. Карстовые озера - это одна из туристических достопримечательностей Кабардино-Балкарии, куда обязательно заглянет каждый турист. Далее караван прошел через Черекскую теснину — узкую горную расщелину, по самому краю которой раньше шла невероятно узкая и опасная дорога, сегодня полностью спрятанная в тоннели. Внимательный путник заметит крошечный, никак не обозначенный поворот, который выведет на тропу по самому краю пропасти, на дне которой бежит стремительная горная река.
Далее маршрут пересек Верхнюю Балкарию — село с трагической историей и невероятной по красоте природой. Восемнадцать некогда объединенных воедино селений знали и рассвет, и глубокое запустение, и даже забвение. Сегодня здесь неторопливо и размеренно протекает жизнь нескольких тысяч балкарцев, которые радушно встречают туристов.
На территории Кабардино-Балкарии, помимо Эльбруса, находятся еще пять "пятитысячников", увидеть которые можно из разных точек Безенгийского ущелья. Но путешественнику туда еще предстоит добраться: путь преграждает самый высокий в республике автомобильный перевал Школьный.
Пройти сложную горную дорогу можно лишь на хорошо подготовленном автомобиле и только в подходящую погоду. Скользкие камни, глубокая колея и разбитые грунтовые тропы покорятся уверенным, открыв невероятный, буквально ослепительный северные склоны двух вершин — Дыхтау и Коштантау. На перевале захватывает дух в прямом и переносном смысле: нехватку кислорода почувствовали даже опытные участники.
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