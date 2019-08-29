Новейшую технологию показали российские летчики на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, "написав" в воздухе разогретым маслом название выставки, сообщает ТАСС.
Суть технологии в том, что специально созданные автоматы регулируют время и длительность выброса масла каждым из самолетов. Таким образом, можно изобразить любой текст, который вводится в систему на земле. Технология абсолютно эксклюзивна, в РФ ею не обладает никто.
Исполнителями-"демонстраторами" выступила пилотажная группа "Первый полет" под руководством Дмитрия Самохвалова.
Авиасалон МАКС-2019 продлится до 1 сентября, его организаторы — Министерство промышленности и торговли в РФ и Ростех.
Ранее его гостями стали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Из павильона Роскосмоса они поздравили космонавтов МКС с удачной стыковкой с кораблем "Союз", доставившим робота FEDOR.
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