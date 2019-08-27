Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"

Осуществивших, несмотря на неудачи, успешную стыковку космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией космонавтов похвалил президент РФ.

Владимир Путин связался с МКС на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в павильоне Роскосмоса посредством представленного там оборудования. Он подчеркнул высокий профессионализм космонавтов и выразил надежду, что робот FEDOR, прибывший на корабле, также "окажет им поддержку".

Кроме того, от имени турецкого народа экипаж МКС поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пожелав удачного завершения их необычного путешествия.

Ранее сообщалось, что "Федор" в своем "Твиттере" шутливо "извинился" перед всеми, сказав, что он опоздал, так как "попал в пробку".