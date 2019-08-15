"Роскосмос" перенес сроки запуска российско-европейской миссии на Марс

Сроки запуска российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены из-за произошедшей на испытаниях аварии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Ранее Дмитрий Рогозин обещал, что запуск миссии на Марс состоится 25 июля 2020 года, однако теперь запуск пройдет в рамках "астрономического окна": 26 июля - 13 августа будущего года.

В корпорации отмечают, что трудности связаны с испытаниями европейской парашютной системы в Швеции. По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, авария не повлияет на сроки запуска миссии в 2020 году.

Напомним, космический аппарат ExoMars-2020 предназначен для поиска признаков существования жизни на Марсе, на его борту будет находиться российская посадочная платформа.