Специалист назвал воду у мыса Тарханкут - самой чистой в Крыму

Мыс Тарханкут на западной оконечности Крыма омывается наиболее чистой морской водой. Об этом рассказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

По его словам, чистота моря в этом районе связана с особенностями подводных течений: они движутся против часовой стрелки и к побережью вода приходит с глубины, где она чище.

"Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там", - сказал специалист.

Достаточно чистая вода и у южного берега Крыма, что обусловлено узостью прибрежного шельфа. Глубоководные выпуски сточных вод защищают морское побережье от загрязнения. Самые загрязненные районы - это участки мелководья и заливы, считает эксперт.

Он подчеркивает, что существует прямая связь между чистотой морской воды и глубиной у морского побережья. На состояние акватории также влияет близость портов, которые загрязняют морскую воду.