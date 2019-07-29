Ученые создали масштабируемую контактную линзу

Ученые из Калифорнийского университета создали контактную линзу, которой можно управлять глазами. При использовании линзы изображение можно приблизить просто моргнув два раза.

Биомимикрические линзы реагируют на электроокулографические сигналы, которые идут от движения глаз. Линза может увеличиваться до 32% благодаря уникальному полимерному составу. Ученые утверждают, что эту технологию можно использовать в очках и глазных протезах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о причинах, почему слабовидящие люди обычно используют очки, а не контактные линзы.

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