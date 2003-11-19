Как правильно пользоваться контактными линзами? Советы офтальмолога

Как правильно пользоваться контактными линзами, рассказывает врач-офтальмолог московского медицинского центра "Видеоэкология" Жанна Васильевна БЕССОНОВА.

Контактные Линзы | 10 Золотых Правил

Преимущества контактных линз

Многие женщины сегодня меняют очки на контактные линзы. Действительно, линзы имеют ряд преимуществ перед очками:

обеспечивают более высокую остроту зрения

усиливают четкость изображения

не сужают восприятия окружающего пространства.

Не стоит забывать и про косметический эффект. Очки со стеклами сильных диоптрий — не пушинка:

они сползают на кончик носа

давят на переносицу.

К тому же "портят" внешность: дальнозоркие глаза, прикрытые "сильными" стеклами, становятся огромными и неестественными, а близорукие — маленькими и невыразительными.

Правда, иногда пациент не имеет выбора: очки или линзы. При ряде заболеваний — к примеру, при:

разнице в рефракции глаз более двух-трех диоптрий

высокой степени близорукости или дальнозоркости

при некоторых формах астигматизма

ношение линз предпочтительнее.

В хорошо подобранных линзах человек с ослабленным зрением чувствует себя легко и комфортно. Линза должна сидеть подвижно и свободно, не перекрывая доступа слезной жидкости к роговице глаза. То есть между линзой и роговицей должно образовываться жидкое пространство, состоящее из чистой слезы.

Для подбора линз сегодня применяется компьютерная диагностика, при помощи которой определяются:

радиус

и диаметр

роговицы. "Расшифровать" компьютерные показатели: точно определить диоптрии и параметры, соответствующие строению глаза, — может только грамотный специалист-офтальмолог.

Разновидности контактных линз

Современная офтальмология предлагает множество разновидностей контактных линз. По сути, все они делятся на две основные группы:

жесткие

мягкие.

Приоритетное положение занимают мягкие линзы, более удобные и комфортные. Начиная носить линзы, нужно научиться ими пользоваться. Это несложно.

Но если способ одевания универсален для всех линз, то уход за ними зависит от видовых особенностей линзы. Самые распространенные линзы — мягкие. Они изготавливаются из высококачественных полимерных материалов, в состав которых входит большой процент воды.

Для подбора линз сегодня применяется компьютерная диагностика

Правильно подобранные мягкие линзы обеспечивают свободный доступ кислорода к роговице глаза. Низкогидрофильные линзы содержат в своем составе до 40 процентов воды. Высокогидрофильные мягкие линзы — около 70 процентов. Глаз их переносит лучше, но зато они более интенсивно "впитывают" пыль и запахи, а также быстрее выходят из строя.

Все линзы имеют разный срок жизни. Обычные, "традиционные" мягкие контактные линзы служат от полугода до года при ежедневном использовании. В них глаза легко выдерживают всю активную часть дня, до 16-17 часов. Эти линзы следует снимать на ночь. Нарушать это правило нельзя во избежание воспалительных процессов в роговице.

Хранение и уход за линзами

Линзы, рассчитанные на год, требуют тщательного ежедневного ухода. Каждый вечер каждую линзу следует:

положить на ладонь, капнуть в центр линзы специальный раствор

и подушечкой пальца в течение 20 секунд промыть.

Затем на ночь поместить в стерильный раствор для хранения линз. Контейнер для хранения линз должен содержаться в чистоте. Его желательно менять 3-4 раза в год.

Для промывания и хранения линз можно использовать:

специальные растворы фирмы "Bausch and Lomb"

универсальные растворы "Solo" и "Multiplus".

Раз в месяц линзы следует очищать специальными таблетками. Одну таблетку растворяют в растворе, и оставляют в нем линзы на один день, затем линза промывается и на ночь опускается в раствор.

Если за линзами не ухаживать, то на их поверхности достаточно быстро образуются белковые, жировые и солевые отложения, оседают всяческие микроорганизмы. Все эти "инородные тела" могут вызвать отеки, раздражения и даже язвы роговицы.

Но случается, что линзы, за которыми тщательно следят, портятся раньше указанного в инструкции срока. Одна из причин — индивидуальный состав слезы. Если в слезе много белка, то линзы служат меньше.

Правильно подобранные мягкие линзы обеспечивают свободный доступ кислорода к роговице глаза

Женщинам с "белковым" составом слезы более подходят линзы, которые называются "линзами плановой замены". Их тоже надо ежедневно снимать на ночь. Правда, они не нуждаются в ежедневной очистке и это, конечно, упрощает жизнь. Но рассчитаны такие линзы на один месяц. По истечении этого срока линзы меняются на новые.

Прекрасно зарекомендовали себя гелиосиликоновые линзы. Они отличаются меньшими размерами, отличной переносимостью. Их не снимают на ночь и не обрабатывают растворами. Но эти линзы предназначены тем, чья близорукость не превышает шести диоптрий.

Твердые или жесткие линзы

Для многих по-прежнему более подходят испытанные временем:

твердые

или жесткие линзы.

Более долговечные жесткие линзы гигиеничней, и уход за ними гораздо проще. Они менее восприимчивы к отложениям и микроорганизмам.

Жесткие линзы показаны тем, у кого роговица "нетрадиционной" формы. Например, при сложном астигматизме.

Несомненно, какие линзы лучше — вопрос индивидуальный, который может правильно решить только опытный врач-офтальмолог. В зависимости от срока службы, линзы необходимо своевременно менять, не забывая, что даже самые хорошие и дорогостоящие линзы не вечны, как бы тщательно за ними вы ни ухаживали.

Для комфортности ощущений полезно закапывать в глаза капли "Bausch and Lomb". На ночь, сняв линзы, стоит закапать глазные французские капли "Витасик". Этот препарат применяют регулярными курсами: три раза в год, в течение тридцати дней, с перерывом в три месяца.

Почувствовав дискомфорт, соринку в глазу или боль, немедленно:

снимите линзы

и промойте их в специальном растворе, который всегда должен быть в вашей сумочке.

В противном случае может возникнуть воспаление роговой оболочки глаза — кератит. Первые признаки воспаления роговицы:

туманное изображение

и чуть позже — появление светобоязни и слезотечения.

При самых первых ощущениях этих симптомов немедленно обращайтесь к врачу.

Думаю, что подбирать линзы необходимо в одной и той же клинике, у одного специалиста, который следит за состоянием ваших глаз. И последнее. Линзы хороши и тем, что они не отменяют очки.

Без всякого вреда для зрения вы можете чередовать ношение линз и очков. В зависимости от вашего самочувствия, деловой необходимости и ощущения комфорта. Можно чередовать ношение линз и очков.

Как правильно надевать линзы

Вымойте руки с мылом и тщательно вытрите их. Сядьте поудобнее и расслабьте глаза. На подушечку указательного пальца правой руки положите линзу донышком вниз. Широко раскройте глаз при помощи пальцев левой руки:

указательным пальцем приподнимите верхнее веко

большим — оттяните вниз нижнее

зафиксируйте пальцами ресницы

Мягким движением приложите линзу к центру глаза. Поводите глазом по линии горизонта: направо и налево. Промокните закрытый глаз чистой салфеткой.

Чтобы уберечь от раздражения роговицу глаза:

нельзя нырять в воде и не направлять струю душа в глаза — вода может смыть линзу

беречь глаза от всяких запахов. Глаза в линзах исключительно чувствительны

не стоит находиться в прокуренном и задымленном помещении

оберегать глаза в линзах от лаков, дезодорантов и других ароматизированных средств.

делать маски, пользоваться кремом нужно тогда, когда глаза свободны от линз

А вот подкрашивать веки и ресницы лучше, когда вы уже одели линзы.

Важно помнить, что глаза в линзах не переносят пыли. Она загрязняет линзы. Не стоит носить линзы при болезни, особенно если она сопровождается высокой температурой.

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