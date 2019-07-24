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Автор Екатерина Журавлева

Три причины, которые мешают пользоваться контактными линзами

Здоровье » Зрение print

Многие считают, что контактные линзы намного удобнее очков, и это логично. Однако до сих пор многие предпочитают очки. Каковы причины этого?

Страх

Самая распространенная причина такого консерватизма, если можно так выразиться, - страх. Корень - психологический аспект, ведь многие люди не в состоянии соприкоснуться с глазным яблоком, а значит, не могут самостоятельно надеть и снять линзу. Контакт с глазом является для них чем-то вроде недопустимого вторжения в организм.

Синдром сухого глаза

Нельзя сказать, что названная выше причина не имеет оснований или несерьезна, однако это точно лучше, нежели вторая причина - ССГ (синдром сухого глаза). На данный момент ССГ - крайне распространенное явление. При этом синдроме слезная жидкость не вырабатывается в должном количестве, а значит, линза может прилипнуть к роговице, снять ее самостоятельно будет очень сложно. ССГ характерен тем, что человек ощущает дискомфорт, как будто в его глазах присутствует инородный предмет или песок. Напомним, что данная проблема распространена в нынешнее время, поэтому, если принято решение начать пользоваться линзами, рекомендуется провести пробу на слезопродукцию.

Болезни глаз

Также поводом не носить линзы является наличие любых заболеваний конъюнктивы, роговицы или век, травмы глаза или ее последствий. При появлении боли, зуда, покраснения в глазах, сразу нужно направиться к специалисту. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это чревато последствиями, которые могут представлять собой даже резкое снижение зрения.

Что делать, если решился носить линзы

Итак, если появилось желание носить линзы, первое, что нужно сделать, - это обратиться к специалисту. Если последняя проверка зрения состоялась давно, визитов к офтальмологу потребуется несколько: проверка зрения, а затем - подбор контактной коррекции. Подготовка к взаимодействию с линзами включает в себя контроль остроты зрения, исследование оптических сред глаза, глазного дна, тест на слезопродукцию.

Во время проверки может выясниться, что ношение линз противопоказано. Если же все будет нормально, специалисты помогут определиться с выбором линз, научат, как следует правильно надевать и снимать линзы, а также дадут необходимые рекомендации.

Если оказалось, что линзы не подходят, не стоит расстраиваться. Помимо этого варианта всегда есть как минимум еще два: очки и лазерная коррекция зрения.

 Фото: idntimes.com

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