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Источник Правда.Ру

Instagram намерен защитить пользователей от травли и ненависти

Наука » Технологии print

Instagram добавит новые функции, которые будут направлены на борьбу с травлей и проявлениями ненависти в интернете. Об этом сообщает компания Facebook. 


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В социальной сети заработает особый механизм с технологией искусственного интеллекта. Он будет определять наличие оскорблений и нецензурной брани в комментарии или подписи к публикации. При обнаружении подобной лексики автору предложат ее изменить. 

Вторая функция позволит пользователям скрывать оскорбительные записи других комментаторов под своими постами. Видеть негативные комментарии смогут лишь сами обидчики. 

По словам разработчиков, нововведения помогут избежать конфликтов в реальной жизни. Функции заработают в ближайшее время, пообещали в компании. 

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Темы instagram травля функции ненависть пользователи
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