Астрономы из Массачусетского технологического института в Соединенных Штатах Америки нашли в космосе весьма любопытный и странный объект.
Речь идет о звезде под названием Epic 249706694, которая расположена на расстоянии 350 миллионов световых лет от планеты Земля. Уникальность светила заключается в том, что оно необъяснимо меняет свою яркость.
Так, данные космического телескопа "Кеплер" показали, что яркость Epic 249706694 резко подала 28 раз за все время наблюдений. Некую закономерность или хотя бы периодичность этих явлений ученым удалось заметить лишь несколько раз.
Пока научный мир не может сказать, с чем именно могут быть связаны столь странные изменения яркости звезды.
Астрономы из Массачусетского технологического института в США напоминают, что Epic 249706694 не единственная звезда подобного толка. Есть еще и легендарная Табби, или же, как ее еще называют, Kic 8462852. Причины резких изменений в ее светимости также не дают покоя научному сообществу.
Среди исследователей космического пространства популярна версия, что звезда Табби столь активно меняет свое свечение из-за активности гипотетической внеземной цивилизации.
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