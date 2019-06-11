Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию по ядерным исследованиям. Он заявил, что Россия должна стать полноправным членом организации, чтобы совместно с другими странами создавать инновационные научные проекты.
Площадку, на которой находится Большой адронный коллайдер обслуживает около 8 тысяч специалистов. Более тысячи этих специалистов - российские ученые.
"Сегодня невозможно развивать науку без таких проектов как ЦЕРН. Сейчас наша страна имеет статус наблюдателя в организации, но в апреле текущего года было подписано соглашение между правительством РФ и Европейской организацией по ядерным исследованиям о расширении сотрудничества в области физики высоких энергий".
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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