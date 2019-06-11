Медведев посетил Большой адронный коллайдер

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию по ядерным исследованиям. Он заявил, что Россия должна стать полноправным членом организации, чтобы совместно с другими странами создавать инновационные научные проекты.



Проект века: большому адронному коллайдеру – 10 лет...

Площадку, на которой находится Большой адронный коллайдер обслуживает около 8 тысяч специалистов. Более тысячи этих специалистов - российские ученые.

"Сегодня невозможно развивать науку без таких проектов как ЦЕРН. Сейчас наша страна имеет статус наблюдателя в организации, но в апреле текущего года было подписано соглашение между правительством РФ и Европейской организацией по ядерным исследованиям о расширении сотрудничества в области физики высоких энергий".