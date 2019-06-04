Муж погибшей Филевой поднял вопрос о безопасности Superjet 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев поинтересовался у замглавы Минтранса Александра Юрчика о ходе расследования с самолетом SSJ100 в октябре 2018 года. Это произошло во время заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей.



Наталия Филева, совладелец авиакомпании...

"Мы виним во всем летчиков, но это не выход. Потому что летчики начинают от нас уходить. И официальной информации о расследовании тоже пока нет. Слухи ходят о том, что была течь топлива из баков, как вы это прокомментируете?", - обратился Филев к замминистру транспорта.

Вместо Александра Юрчика на вопрос бизнесмена ответил замглавы министерства промышленности и торговли Олег Бочаров. Он пояснил, что в цивилизованных странах в авиакатастрофах признаю вину все стороны. Потом они проводят разбор полетов и успокаиваются, а в России пока к такому не пришли. Бочаров сообщил, чтобы результаты первого ответа о расследовании катастрофы SSJ100 в Шереметьево не были обнародованы, поскольку это может помешать ходу расследования.

А поскольку ЧП в Якутске и Шереметьево - это звенья одной цепи, информация по Якутску также будет конфиденциальной, - сообщил Бочаров.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об очередном инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Москве. Так, сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел с воздушным судном, направляющимся из Москвы в Ижевск. По неизвестным причинам, пишут авторы материала, от самолета забыли отцепить трос заземления.

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