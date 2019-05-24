Сотрудники "Шереметьево" забыли отцепить трос заземления от самолета "Аэрофлота"

Руководство московского аэропорта "Шереметьево" инициировало проверку в связи с очередным инцидентом с самолетом компании "Аэрофлот".



Авиакатастрофа в Шереметьево: очевидцы, летчики, авиаэкперты о версиях катастрофы Sukhoi Superjet 100 / Новости от 05.05.2019 22:29

Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

Так, сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел с воздушным судном, направляющимся из Москвы в Ижевск. По неизвестным причинам, пишут авторы материала, от самолета забыли отцепить трос заземления.

Когда судно начало приземляться в Ижевске, трос начал с силой биться о фюзеляж самолета. Поднятый шум, сообщает Baza, напугал присутствующих на борту пассажиров.

Когда самолет сел, его тщательным образом осмотрели специалисты. Не отцепленный трос оставил ему несколько пробоин, констатировали они.

Напомним, что 5 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Аэрофлоту", совершил жесткую посадку и загорелся. Та трагедия унесла жизни 41 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичном аэропорту Шереметьево пассажиров самолета Sukhoi Superjet-100, направлявшегося в Ригу, эвакуировали из-за запаха гари в салоне.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Sukhoi Superjet-100 по техническим причинам не смог вылететь вовремя из Екатеринбурга. Представитель авиакомпании "Ямал" заявил тогда, что никаких серьезных неполадок с воздушным судном якобы не было.

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