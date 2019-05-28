В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога.
Об этом сообщают малазийские средства массовой информации.
Так, пишет, например, издание New Straits Times, умершего самца звали Там. Носорога поймали в 2008 году. Зверя поселили в заповеднике Табин штата Сабах. Смотрители тщетно пытались скрестить Тама с двумя самками. Одна из них не смогла родить из-за травм, полученных при спаривании ранее, другая же оказалась бесплодной.
Пунтунгу, первую самку, пришлось усыпить из-за рака. После смерти Тама вторая самка суматранского носорога, Иман, осталась последним представителем вымирающего вида в заповеднике.
По словам специалистов, стремительное сокращение популяции суматранского носорога связано не только с развитой повсеместно охотой на них, но и с болезнями репродуктивных путей, что возникают у самок из-за долгого отсутствия половых контактов.
Геном Тама, сообщает New Straits Times, зоологи сохранили на случай появления технологий искусственного оплодотворения.
Отметим, что, согласно оценкам экспертов, всего в мире осталось не больше сотни представителей суматранского носорога. Большая часть из них проживает на островах Суматра и Калимантан. Благодаря организованной Всемирным фондом дикой природы и National Geographic программе спасения этих животных удалось поймать самку, которую назвали Паху. Зоологи надеются, что в ближайшее время им удастся разыскать самца, которому суждено будет предотвратить вымирание суматранского носорога.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под угрозой исчезновения в России сегодня находятся сразу шесть видов животных.
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