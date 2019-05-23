Под угрозой исчезновения в России находятся шесть видов животных

В современной России под угрозой исчезновения находятся сразу шесть видов животных.



В Приморье поймали амурского тигра, вышедшего к людям / Новости от 23.10.2018 11:05

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.

Так, сообщают специалисты, под угрозой исчезновения в России сегодня находятся сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречень, сахалинский осетр и калуга.

В результате усилий экспертов, сообщает Всемирной фонд дикой природы, удалось увеличить популяцию некоторых видов, что были на грани вымирания. Речь идет, например, об амурских тиграх и дальневосточных леопардах.