Путин: российская ракетно-космическая отрасль требует глубокой модернизации

Российская ракетно-космическая отрасль требует глубокой модернизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности страны.
"Нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - передает агентство "РБК" слова российского президента.
По словам главы государства, совершенствование системы руководства вызвано и частыми срывами сроков запуска ракет. Причиной этого становятся изменения в цене и времени, закладываемые при подготовке запусков. Эти изменения в своем большинстве "не имеют обоснований", добавил Путин.
"В итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы", - уточнил президент.
Все корректировки государственной политики в космической отрасли должны учитывать самые последние мировые тенденции, а также способствовать формированию опережающего научно-технического и технологического производства, резюмировал Путин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после четырех лет непрерывного роста аэрокосмическая и самолетостроительная отрасль начали сокращать производство. Если с 2014 по 2017 год ежегодно отмечался рост производства вертолетов, самолетов и космических кораблей до 20%, то в 2018 году отрасль обвалилась на 13,5%.
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