В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов

После четырех лет непрерывного роста аэрокосмическая и самолетостроительная отрасль начали сокращать производство. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом. Если с 2014 по 2017 год ежегодно отмечался рост производства вертолетов, самолетов и космических кораблей до 20%, то в 2018 году отрасль обвалилась на 13,5%.
Падение показателей продолжилось и в 2019 году. По результатам за январь-февраль текущего года, производство комических ракет, кораблей, спутников, а также самолетов и вертолетов сократилось на 48% к аналогичному периоду прошлого года.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов оценил влияние сокращения производства на российскую экономику. По его мнению, отрицательные экономические показатели говорят о том, что индекс высокотехнологических обрабатывающих производств снизился за 2018 год на 4,9%. Эксперт утверждает, что этот же индекс показывал уверенный рост в 2017 году (5%), а также в 2016 году (10,1%).
Создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров пояснил проблемы в производстве, которые повлияли на снижение производства космических ракет, кораблей и спутников. По его словам, в 2018 году США запретили поставлять в Россию электронные комплектующие, которые использовали российские компании для ракетостроения. Это привело к существенным задержкам, а также к поиску альтернативных поставщиков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как астронавт НАСА назвал российскую ракету "Союз" "инженерным чудом". 40 тонн хорошо спроектированного оборудования и 270 тонн топлива — это инженерное чудо!" — написал астронавт в twitter.
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