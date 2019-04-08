ГЛОНАСС перейдет на мини-спутники из-за неготовности тяжелой ракеты.

Неготовность ракет "Ангара-А5" привела к изменению планов развития российской системы ГЛОНАСС. После прекращения эксплуатации ракет "Протон-М" вывод на орбиту тяжелых спутников станет невозможен, поэтому их заменят облегченные аппараты.
Для того чтобы развитие системы не прекращалось, ГЛОНАСС будет использовать ракету "Союз". По данным источников РИА Новости, масса выводимых ей спутников составит около 500 килограммов. Подавляющее большинство аппаратов орбитальной группировки ГЛОНАСС — это спутники "Глонасс-М", каждый из которых весит 1,4 тонны
Новые спутники не смогут принимать сигналы бедствия и передавать их спасателям в рамках системы "КОМПАС-САРСАТ". Переход на облегченные спутники заложен в концепцию Федеральной целевой программы "ГЛОНАСС" на период с 2021 по 2030 годы. Замена аппаратов неизбежна, так как большинство из них уже исчерпали гарнтийный срок эксплуатации. "Роскосмос" пока не комментирует изменение концепции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах "Роскосмоса" использовать ракету "Ангара — А5" для отправки космических аппаратов к Юпитеру.
Источник фото: wikimedia. org
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