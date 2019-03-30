Глобальное потепление в России опережает мировые темпы

Глобальное потепление в России опережает мировые темпы. Все из-за близости страны к Арктике.

Об этом заявил глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

По словам специалиста, какой-либо вины людей в этом нет. В том, что глобальное потепление в России значительно опережает мировые темпы, виновата лишь география. Так, указал Алексей Кокорин, такой феномен связан с близким расположением страны с Арктикой.

Глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы России указал, что россиянам не грозят катастрофические явления вроде сильной засухи или же затоплений. Речь идет, заявил Алексей Кокорин, об увеличении числа опасных метеоявлений и таянии мерзлоты.

Так, по словам климатолога, на сегодняшний день глобальное потепление в России опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе в полтора раза. В минувшем году, указал Алексей Кокорин, опасных метеоявлений на территории страны было выявлено в два с половиной раза больше, нежели 10-15 лет тому назад.

Напомним, что глобальное потепление — повышение средней температуры климатической системы Земли. Изменения подобного рода специалисты начали фиксировать еще в начале прошлого века.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в декабре минувшего года над Беринговым морем произошел взрыв метеорита. Взрыв этот является крупнейшим после знаменитого случая в Челябинске в 2013 году.

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