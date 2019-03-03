Беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Частный беспилотный космический корабль Crew Dragon компании SpaseX совершил успешную стыковку с Международной космической страницей (МКС). Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На борту корабля находился манекен главной героини фильмов "Чужой" - Эллен Рипли.
Первый в истории полет пилотируемого частного корабля проходил в испытательном режиме без экипажа. На борту разместили лишь манекен Рипли и несколько датчиков, считывающих показания во время полета, чтобы в дальнейшем сделать полеты безопасными для астронавтов.
Стыковка с МКС произошла в 13:51 по московскому времени. В это время международная станция находилась над Новой Зеландией. Для запуска корабля Crew Dragon была использована многоразовая ракета Falcon 9. Космический корабль доставил на МКС более 182 кг продовольствия, оборудования и других материалов.
Отмечается, что компания Илона Маска планирует отправить на беспилотном корабле Crew Dragon людей уже летом текущего года. Это будет первый случай, когда частная космическая компания отправит человека в космос.
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