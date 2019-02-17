Россия планирует развернуть добычу ресурсов на Луне

Россия запланировала доставить на Луну тяжелый луноход для разработки лунных ресурсов в 2031-2035 годах. Об этом сообщает агенство "РИА Новости" со ссылкой на слова своего неназванного источника в российской ракетно-космической отрасли. Луноход доставит автоматизированный многоразовый лунный корабль.
По словам источника, на Луну планируется доставить четыре автоматических космических аппарата. Первым из них будет доставлен луноход, задачей которого станет разработка полезных ресурсов спутника Земли. Затем будут доставлены тяжелые модули для строительства лунного полигона. На заключительном этапе на Луну доставят оборудование, которое обеспечит навигацию и связь для созданных полигонов.
Ранее, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что уже через два года на Луну отправят посадочную станцию "Луна-25", задачей которой станет поиск водного льда на южном полюсе спутника нашей планеты. Запуск российской лунной станции станет знаковым событием для космической отрасли страны. Последний раз станцию "Луна-24" запустили еще в 1976 году.
Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что проект Mars One, целью которого является колонизация Марса, оказался на грани провала, после решения швейцарского суда, признавшего коммерческое подразделение Mars One финансовым банкротом.
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