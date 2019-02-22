Глава NASA предупредил: коалиция США "заберет" Луну

Соединенные Штаты заявили о своем стремлении создать коалицию государств для совместного освоения Луна и организации на ней постоянного присутствия. Такое заявление накануне, 21 февраля, сделал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Он уточнил, что международная коалиция организует доставку на Луну астронавтов, луноходов, посадочных модулей и различных роботизированных систем, поскольку цель новой экспедиции к спутнику Земли состоит не в том, чтобы "оставить на ней флаги и следы, и потом не возвращаться 50 лет". "На этот раз, когда мы прибудем, мы останемся на ней на постоянной основе", - добавил глава NASA.

По мнению Брайденстайна, реализация этих планов возможна благодаря работе частных космических компаний, разрабатывающих технологии, позволяющие многократно использовать космические аппараты и ракеты-носители. Повторное использование космической инфраструктуры позволит исследователям перемещаться между Землей и Луной.

Глава американского космического управления подчеркнул, что Луна скрывает большие богатства, в том числе тонны льда, который может быть использован специалистами как "средство поддержания жизни". Ресурсы спутника Земли представляют "большой интерес на международном уровне", заключил Брайденстайн.

Ранее "Правда.Ру" писала о планах России доставить на Луну тяжелый луноход для разработки лунных ресурсов в 2031-2035 годах. Луноход доставит автоматизированный многоразовый лунный корабль.

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