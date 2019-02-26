Греф рассказал о потере "Сбербанком" миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам о многомиллиардных потерях банка из-за незначительных ошибок в алгоритме искусственного интеллекта.
"Мы используем искусственный интеллект в очень больших системах, где необходимо молниеносно принимать решения. Если в алгоритме искусственного интеллекта будет незначительная ошибка, это приведет к масштабному сбою в системе, что грозит миллиардными убытками. Такое было в практике Сбербанка", — пояснил Греф.
По словам Германа Грефа, в Сбербанке "учились" на подобных ошибках. После очередных потерь IT-специалисты проделывали кропотливую работу над ошибками, чтобы откалибровать искусственный интеллект и исключить повтор сбоев.
Также Греф рассказал о преимуществах внедрения искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка. После того, как искусственный интеллект начал выполнять рутинные и повседневные задачи, из банка было уволено 70% менеджеров среднего звена. Примечательно то, что эти специалисты прошли переобучение и работают на других должностях.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сбербанк вложил в убыточную украинскую "дочку" еще 122 миллиона долларов.
Фото: Википедия
Читайте также:
Сбербанк вложил в убыточную украинскую "дочку" еще более 120 млн долларов
Клиенты Сбербанка предупреждают о новом виде мошенничества
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.
Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.