Греф рассказал о потере "Сбербанком" миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам о многомиллиардных потерях банка из-за незначительных ошибок в алгоритме искусственного интеллекта.

"Мы используем искусственный интеллект в очень больших системах, где необходимо молниеносно принимать решения. Если в алгоритме искусственного интеллекта будет незначительная ошибка, это приведет к масштабному сбою в системе, что грозит миллиардными убытками. Такое было в практике Сбербанка", — пояснил Греф.

По словам Германа Грефа, в Сбербанке "учились" на подобных ошибках. После очередных потерь IT-специалисты проделывали кропотливую работу над ошибками, чтобы откалибровать искусственный интеллект и исключить повтор сбоев.

Также Греф рассказал о преимуществах внедрения искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка. После того, как искусственный интеллект начал выполнять рутинные и повседневные задачи, из банка было уволено 70% менеджеров среднего звена. Примечательно то, что эти специалисты прошли переобучение и работают на других должностях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сбербанк вложил в убыточную украинскую "дочку" еще 122 миллиона долларов.

Фото: Википедия

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